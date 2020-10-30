В ГНС назвали суммы налоговых отчислений за март-сентябрь 2020 года.

"Кому война...": Названы отрасли, выигравшие от введения карантина в Украине depositphotos.com

От внедрения в Украине карантина больше всего выиграли службы доставки посылок, почта, частные образовательные учреждения и компании, предоставляющие медицинские услуги. Об этом говорится в материале Экономической правды.

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Отмечается, что за 6 карантинных месяцев 2020 года (март-сентябрь) налоговые отчисления почтовых операторов и курьерских организаций (кроме Укрпочты) выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Кому война...": Названы отрасли, выигравшие от введения карантина в Украине Экономическая правда

Также сообщается, что во время карантина существенно выросли налоговые поступления от предприятий, работающих в сфере дошкольного, начального и среднего образования (на 13%, 17% и 16% соответственно). И это несмотря на то, что учебные заведения во время карантина закрылись чуть ли не в первую очередь.

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Кроме того, рост произошел и в сфере оказания медицинских услуг. Так, начиная с мая текущего года ежемесячно государство от медучреждений получало на 7-10% больше, чем в прошлом году.

"Кому война...": Названы отрасли, выигравшие от введения карантина в Украине Экономическая правда

“Всего за шесть карантинных месяцев этот сектор показал наибольший рост отчислений в абсолютных цифрах - на более чем 440 млн грн“, - уточнило издание.

"Кому война...": Названы отрасли, выигравшие от введения карантина в Украине Экономическая правда

Напомним, из-за введения в Украине карантина кинотеатры, туристические агентства и гостиницы резко сократили налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты.