У Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларированию

В Офисе президента заявляют о причастности к вердикту суда "политических групп".

За решениями Конституционного суда Украины о признании неконституционным введения уголовной ответственности за недостоверное декларирование стоит ряд политических групп. Эти группы хотят ослабить государство и посеять хаос. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Мы знаем все политические группы, которые так или иначе к этому причастны. Но кризис только начался и озвучивать сразу имена конкретных интересантов, в том числе корпоративных, в принципе нецелесообразно. Потому что сейчас вопрос идет об урегулировании этого кризиса в диалоговом формате", - отметил советник главы ОП.

В то же время Подоляк отказался разглашать имена по его мнению причастных к вердикту КСУ. При этом он считает, что подобные решения Конституционного суда будут "бить по основам государственности" и провоцировать акции протеста.

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"Будут провоцировать опять улицу, позволят напугать тех же депутатов, которые будут считать, что государство проваливается с точки зрения эффективности и жесткости управления. Начнутся шатания и все это позволит пересмотреть какие-то фундаментальные основы политического договора, по которым мы сейчас живем", - сказал Подоляк.

Напомним, накануне в Евросоюзе, комментируя решение КСУ, заявили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.