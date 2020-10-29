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У Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларированию

Комментариев: 2
В Офисе президента заявляют о причастности к вердикту суда "политических групп".
У Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларированию
У Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларированию
Офис президента Украины

За решениями Конституционного суда Украины о признании неконституционным введения уголовной ответственности за недостоверное декларирование стоит ряд политических групп. Эти группы хотят ослабить государство и посеять хаос. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Мы знаем все политические группы, которые так или иначе к этому причастны. Но кризис только начался и озвучивать сразу имена конкретных интересантов, в том числе корпоративных, в принципе нецелесообразно. Потому что сейчас вопрос идет об урегулировании этого кризиса в диалоговом формате", - отметил советник главы ОП.

В то же время Подоляк отказался разглашать имена по его мнению причастных к вердикту КСУ. При этом он считает, что подобные решения Конституционного суда будут "бить по основам государственности" и провоцировать акции протеста.

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"Будут провоцировать опять улицу, позволят напугать тех же депутатов, которые будут считать, что государство проваливается с точки зрения эффективности и жесткости управления. Начнутся шатания и все это позволит пересмотреть какие-то фундаментальные основы политического договора, по которым мы сейчас живем", - сказал Подоляк.

Напомним, накануне в Евросоюзе, комментируя решение КСУ, заявили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.

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Теги: Офис президента Украины, Подоляк, КСУ, декларирование
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Комментариев (2)
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vicinq    29.10.2020, 22:08
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vicinq
Медведчука и всю жопаблоковскую падаль на нары....
Путин-Xyйло    29.10.2020, 20:06
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Во дурак
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