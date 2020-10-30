За последние две торговые сессии топливо потеряло в цене 8-9%.

Цены на нефть на 30.10.2020: "черное золото" дорожает после обвала depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в пятницу незначительно растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:46 по Киеву январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 0,31% - до 38,38 доллара за баррель. В то же время цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росли на 0,3% - до 36,28 доллара за баррель.

Незначительный рост цен на нефть происходит после обвала за предыдущие две торговые сессии, когда котировки упали на 8-9%. В частности, цены на Brent и WTI достигли минимумов с мая-июня.

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Аналитики связывают тенденцию на рынке с опасениями относительно ситуации с коронавирусом. Увеличение случаев заболеваемости повлияло на ожидания по восстановлению мировой экономики, что отражается и на прогнозах по нефтяному спросу.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.