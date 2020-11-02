Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украину с начала года перевели более $7 млрд - НБУ

Комментариев: 0
Несмотря на карантин и пандемию, поступления через системы перевода средств выросли на 16%.
В Украину с начала года перевели более $7 млрд - НБУ
В Украину с начала года перевели более $7 млрд - НБУ
depositphotos.com

За январь - сентябрь 2020 года в Украину через системы перевода средств поступило около $2 млрд, или на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.

Читай также: В НБУ назвали объем частных денежных переводов с начала года

“В целом в Украину поступило частных денежных переводов на сумму около $7,2 млрд (на 1 сентября 2020 года). То есть только четверть частных денежных переводов поступило через трансграничные системы перевода средств“, - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что, несмотря на карантин и пандемию, поступления в Украину через системы перевода средств даже выросли на 16%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

Читай также: В ГНС собрались обложить налогом денежные переводы украинских заробитчан

“Пандемия усилила готовность бизнеса и пользователей платежных сервисов к цифровизации в мире. В Украине темпы прироста безналичных расчетов также остаются достаточно стабильными. Доля безналичных операций с платежными картами по сумме постепенно повышается“, - отметили в Нацбанке.

Напомним, по состоянию на середину мая в Украину поступило более $2,9 млрд частных переводов, а из Украины за рубеж было отправлено почти $154 млн. Больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, РФ и Польши. Из Украины больше всего было отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США и Турцию.

Поделись:
Теги: денежные переводы, перевод средств, НБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь