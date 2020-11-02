Несмотря на карантин и пандемию, поступления через системы перевода средств выросли на 16%.

В Украину с начала года перевели более $7 млрд - НБУ depositphotos.com

За январь - сентябрь 2020 года в Украину через системы перевода средств поступило около $2 млрд, или на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.

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“В целом в Украину поступило частных денежных переводов на сумму около $7,2 млрд (на 1 сентября 2020 года). То есть только четверть частных денежных переводов поступило через трансграничные системы перевода средств“, - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что, несмотря на карантин и пандемию, поступления в Украину через системы перевода средств даже выросли на 16%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

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“Пандемия усилила готовность бизнеса и пользователей платежных сервисов к цифровизации в мире. В Украине темпы прироста безналичных расчетов также остаются достаточно стабильными. Доля безналичных операций с платежными картами по сумме постепенно повышается“, - отметили в Нацбанке.

Напомним, по состоянию на середину мая в Украину поступило более $2,9 млрд частных переводов, а из Украины за рубеж было отправлено почти $154 млн. Больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, РФ и Польши. Из Украины больше всего было отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США и Турцию.