Рост потребительских цен будет обусловлен значительным повышением минимальной зарплаты.

В НБУ озвучили прогноз по инфляции на 2021 год НБУ

Рост потребительских цен в Украине в 2021 году ускорится до 6,5% под влиянием оживления экономики и эффекта от текущего ослабления гривны. При этом на инфляцию будет влиять значительное повышение минимальной зарплаты, что будет способствовать оживлению внутреннего спроса. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины.

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Отмечается, что слабая инфляционная динамика в течение III квартала 2020 года обусловила уменьшение годового прогноза НБУ по инфляции с 4,7% до 4,1% г/г.

По прогнозам регулятора, ускорение инфляции в конце 2020 года и ее возвращение в целевой диапазон 5% ± 1. п. будет предопределяться прежде всего последующим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также подорожанием энергоносителей, в частности природного газа.

В НБУ озвучили прогноз по инфляции на 2021 год НБУ

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“Впрочем, выход за верхнюю границу целевого диапазона будет временным. НБУ допускает кратковременное отклонение инфляции от цели ради сохранения монетарных стимулов для восстановления экономики. Базовая инфляция также ускорится до 5,4% к концу 2021 года“, - говорится в отчете.

На возвращение инфляции к цели будет направлено постепенное формирование более жестких монетарных условий по мере выхода экономики из кризиса.

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“Это позволит вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% ± 1. п. в начале 2022 года и снизить базовую инфляцию до 4% в 2022 году“, - отметили в Нацбанке.

Напомним, согласно прогнозу НБУ реальная заработная плата в Украине в 2020 году вырастет на 6,2%, в 2021 году этот показатель составит 9,5%.