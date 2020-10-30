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Приватизация Укрспирта: Аукцион по продаже еще одного завода не состоялся

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До этого Фонд госимущества отчитывался только о достижениях на подобных торгах.
Приватизация Укрспирта: Аукцион по продаже еще одного завода не состоялся
Приватизация Укрспирта: Аукцион по продаже еще одного завода не состоялся
Укрспирт/Facebook

Аукцион по продаже Лужанского спиртзавода ГП “Укрспирт“ в Черновицкой области не состоялся. Об этом сообщает UBR со ссылкой на данные ProZorro.Продажи.

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Согласно сообщению, стартовая цена завода составляла 17,32 млн грн. Суточная мощность производства - 3 тыс дал. Тип производимой продукции - растворители, однако само производство на объекте временно приостановлено.

“Вместе с тем Бершадский спиртзавод в Винницкой области на аукционе приобрел “Аква Солар Инвест“ по стартовой цене в 19,81 млн грн. Заявку на участие подала только одна компания. Суточная мощность производства спирта завода - 2,8 тыс. дал. Производство на объекте также временно приостановлено“, - говорится в сообщении.

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Напомним, 22 октября Фонд госимущества Украины успешно провел аукцион по продаже третьего объекта ГП “Укрспирт“ - Овечацкого места проведения деятельности и хранения спирта в Винницкой области.

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Теги: Укрспирт, приватизация, аукционы
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гость  (аноним)  30.10.2020, 15:41
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гость
госпредприятия, которые приносят прибыль в бюджет, продаем....землю, продали....что дальше? может пора с этим заканчивать....возвращать вот это все в госсобственность...
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