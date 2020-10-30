Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В НБУ назвали основной драйвер роста украинской экономики в 2021-2022 годах

Комментариев: 1
В Нацбанке рассчитывают на восстановление внешнего спроса после отмены жестких карантинных ограничений.
В НБУ назвали основной драйвер роста украинской экономики в 2021-2022 годах
В НБУ назвали основной драйвер роста украинской экономики в 2021-2022 годах
depositphotos.com

В 2021-2022 годах украинская экономика будет расти на уровне около 4%. При этом основным драйвером роста останется частное потребление на фоне стремительного повышения минимальной заработной платы в 2021 году. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины.

Читай также: В Нацбанке обновили прогноз по ВВП Украины

“Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса в условиях отсутствия жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире“, - отметили в НБУ.

В то же время, согласно прогнозу Нацбанка, падение ВВП Украины в 2020 году составит около 6%.

Сокращение экономики по итогам года является следствием прежде всего сложного для бизнеса II квартала, в котором применялись самые жесткие карантинные ограничения.

Читай также: В НБУ озвучили прогноз по инфляции на 2021 год

“В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений. Восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будут компенсировать худший урожай и меньший фискальный импульс“, - отметили в НБУ.

Напомним, что согласно прогнозам НБУ реальная заработная плата в Украине в 2020 году вырастет на 6,2%, в 2021 году этот показатель составит 9,5%.

Поделись:
Теги: украинская экономика, рост ВВП, НБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Windows-95    30.10.2020, 14:33
Оценка:  0
Windows-95
Основной драйвер экономики это нужно меньше пи***ть!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь