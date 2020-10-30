В НБУ назвали основной драйвер роста украинской экономики в 2021-2022 годах

В Нацбанке рассчитывают на восстановление внешнего спроса после отмены жестких карантинных ограничений.

В 2021-2022 годах украинская экономика будет расти на уровне около 4%. При этом основным драйвером роста останется частное потребление на фоне стремительного повышения минимальной заработной платы в 2021 году. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины.

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“Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса в условиях отсутствия жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире“, - отметили в НБУ.

В то же время, согласно прогнозу Нацбанка, падение ВВП Украины в 2020 году составит около 6%.

Сокращение экономики по итогам года является следствием прежде всего сложного для бизнеса II квартала, в котором применялись самые жесткие карантинные ограничения.

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“В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений. Восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будут компенсировать худший урожай и меньший фискальный импульс“, - отметили в НБУ.

Напомним, что согласно прогнозам НБУ реальная заработная плата в Украине в 2020 году вырастет на 6,2%, в 2021 году этот показатель составит 9,5%.