Монета номиналом 2 гривны выпущена тиражом 30 тысяч штук.

В Украине вводится в оборот монета в память о легендарном нейрохирурге НБУ

С 2 ноября 2020 года в обращение памятная монета, посвященная выдающемуся ученому, общественному деятелю, педагогу, основателю нейрохирургической школы в Украине, доктору медицинских наук, профессору, академику НАН Украины Андрею Ромоданову. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, монета номиналом 2 гривны изготовлена из нейзильбера. Ее масса составляет 12,8 г, диаметр - 31 мм. Монета выпущена тиражом 30 тысяч штук.

На аверсе монеты размещены: вверху слева на рельефном фоне - малый Государственный Герб Украины, справа на фоне стилизованного рельефного изображения мозга - зеркальный абрис человека; внизу надписи: 2/гривны/2020; слева на зеркальном фоне вертикальная надпись - Украина; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (над номиналом).

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“На реверсе монеты справа изображен портрет Андрея Ромоданова, слева от него надписи: 1920/1993 (годы жизни); Андрей Ромоданов (полукругом) и графическое изображение головного мозга человека (на зеркальном фоне)“, - говорится в описании монеты.

В Украине вводится в оборот монета в память о легендарном нейрохирурге НБУ

Напомним, в Национальный банк поступает все больше жалоб от украинцев на отказы предприятий торговли и услуг принимать те или иные монеты, которые не выводились из оборота.