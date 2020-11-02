Значительная часть уволенных украинцев не стала искать новую работу.

Уровень безработицы в 2020 году будет меньшим, чем ожидалось - НБУ depositphotos.com

Национальный банк Украины улучшил прогноз по безработице в 2020 году до 9,4%. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ.

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Согласно прогнозу НБУ, в 2021 году безработица составит 8,6%, в 2022 году - 8,4%. Отмечается, что во II квартале 2020 года на фоне карантинных ограничений и падения экономики уровень безработицы в Украине стремительно вырос.

“Впрочем, он оказался меньшим, чем прогнозировалось, - значительная часть уволенных не стала искать новую работу по ряду причин (транспортные и инфраструктурные ограничения, необходимость ухода за детьми и т.п)“, - говорится в отчете.

Соответственно, такие лица отнесены к экономически неактивному населению. Именно этот фактор объясняет, почему уровень безработицы во II квартале был ниже ожидаемого.

Уровень безработицы в 2020 году будет меньшим, чем ожидалось - НБУ НБУ

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“Имеющиеся высокочастотные индикаторы свидетельствуют о сравнительно быстром восстановление рынка труда, что дает основания ожидать роста уровня занятости уже в III квартале“, - отметили в НБУ.

Напомним, что по состоянию на 12 октября в Украине было официально зарегистрировано 427 тысяч безработных. Этот показатель на 159 тысяч, или на 59% превышает данные на эту же дату 2019 года.