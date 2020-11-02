Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Уровень безработицы в 2020 году будет меньшим, чем ожидалось - НБУ

Комментариев: 0
Значительная часть уволенных украинцев не стала искать новую работу.
Уровень безработицы в 2020 году будет меньшим, чем ожидалось - НБУ
Уровень безработицы в 2020 году будет меньшим, чем ожидалось - НБУ
depositphotos.com

Национальный банк Украины улучшил прогноз по безработице в 2020 году до 9,4%. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ.

Читай также: С начала карантина более полмиллиона украинцев официально стали безработными

Согласно прогнозу НБУ, в 2021 году безработица составит 8,6%, в 2022 году - 8,4%. Отмечается, что во II квартале 2020 года на фоне карантинных ограничений и падения экономики уровень безработицы в Украине стремительно вырос.

“Впрочем, он оказался меньшим, чем прогнозировалось, - значительная часть уволенных не стала искать новую работу по ряду причин (транспортные и инфраструктурные ограничения, необходимость ухода за детьми и т.п)“, - говорится в отчете.

Соответственно, такие лица отнесены к экономически неактивному населению. Именно этот фактор объясняет, почему уровень безработицы во II квартале был ниже ожидаемого.

Уровень безработицы в 2020 году будет меньшим, чем ожидалось - НБУ
Уровень безработицы в 2020 году будет меньшим, чем ожидалось - НБУ
НБУ

Читай также: В Нацбанке пояснили, почему упали доходы украинцев

“Имеющиеся высокочастотные индикаторы свидетельствуют о сравнительно быстром восстановление рынка труда, что дает основания ожидать роста уровня занятости уже в III квартале“, - отметили в НБУ.

Напомним, что по состоянию на 12 октября в Украине было официально зарегистрировано 427 тысяч безработных. Этот показатель на 159 тысяч, или на 59% превышает данные на эту же дату 2019 года.

Поделись:
Теги: безработица, НБУ, трудоустройство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь