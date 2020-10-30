Внешний госдолг: Сколько Украина заплатит в 2021 году

На сегодня Украина успешно прошла пик выплат по обязательствам государственного сектора.

Выплаты Украины по внешним обязательствам в 2021 году превысят $5 млрд. Вместе с заложенным значительным дефицитом бюджета это потребует существенного финансирования, в том числе внешнего. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины.

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“Дальнейшее сотрудничество с международными партнерами обеспечит более низкую стоимость новых привлечений, стабильный доступ на мировые финансовые рынки, даже в условиях несклонности инвесторов к риску, что будет снижать потенциальные риски для макрофинансовой стабильности“, - говорится в документе.

Отмечается, что с завершением III квартала 2020 года Украина успешно прошла пик выплат по обязательствам государственного сектора. Так, за январь - сентябрь 2020 году по внешним обязательствам с учетом процентных платежей правительством было выплачено более $5,5 млрд, из них $3,1 млрд - в III квартале.

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“Успешному прохождению пиковых выплат 2020 года способствовало сотрудничество с международными финансовыми организациями, благодаря чему Украина в течение января - сентября получила около $3 млрд официального финансирования“, - говорится в отчете.

Напомним, что согласно прогнозу НБУ в 2021-2022 годах украинская экономика будет расти на уровне около 4%. При этом основным драйвером роста останется частное потребление на фоне стремительного повышения минимальной заработной платы в 2021 году.