Курс валют на 02.11.2020: доллар вновь дорожает

Нацбанк установил официальный курс валют на 2 ноября.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 2 ноября на отметке в 28,45 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 2 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 33,24 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 2 ноября:

100 долларов США - 2845 грн (+2 коп.)

100 евро - 3324 грн (-5 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

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