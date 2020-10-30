По словам Грищука, коррупция "глубоко засела в удобных креслах чиновников".

В САП жестко ответили на решение КСУ по декларированию facebook.com/sap.gov.ua

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным уголовное преследование за недостоверное декларирование является давлением на все антикоррупционные органы и серьезным ударом по механизму борьбы с коррупцией. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, сообщается на странице ведомства в Facebook.

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По словам главы САП, на сегодня в Украине заблокировано 110 дел по фактам недостоверного декларирования чиновниками. О соответствующем подозрении сообщено 43 лицам, в том числе экс-нардепам и судьям. На рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится 17 уголовных дел.

Грищук также отметил, что решение КСУ заблокировало полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции относительно выявления и сбора доказательства необоснованности активов, что "существенно усложнило оперативное выявление таких фактов и их фиксацию".

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“Это решение Конституционного суда не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам, насколько большой является проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников. Эти решения не шаг, и даже не два шага назад“, - заявил и.о. руководителя САП.

Напомним, ранее на этой неделе Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование, а также заблокировал работу НАПК и системы е-деклараций.