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В САП жестко ответили на решение КСУ по декларированию

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По словам Грищука, коррупция "глубоко засела в удобных креслах чиновников".
В САП жестко ответили на решение КСУ по декларированию
В САП жестко ответили на решение КСУ по декларированию
facebook.com/sap.gov.ua

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным уголовное преследование за недостоверное декларирование является давлением на все антикоррупционные органы и серьезным ударом по механизму борьбы с коррупцией. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, сообщается на странице ведомства в Facebook.

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По словам главы САП, на сегодня в Украине заблокировано 110 дел по фактам недостоверного декларирования чиновниками. О соответствующем подозрении сообщено 43 лицам, в том числе экс-нардепам и судьям. На рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится 17 уголовных дел.

Грищук также отметил, что решение КСУ заблокировало полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции относительно выявления и сбора доказательства необоснованности активов, что "существенно усложнило оперативное выявление таких фактов и их фиксацию".

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“Это решение Конституционного суда не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам, насколько большой является проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников. Эти решения не шаг, и даже не два шага назад“, - заявил и.о. руководителя САП.

Напомним, ранее на этой неделе Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование, а также заблокировал работу НАПК и системы е-деклараций.

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Теги: САП, КСУ, декларирование, органы власти
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гость  (аноним)  30.10.2020, 21:10
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гость
А ми кінці с кінцями ледве зводимо( на їх Європейску зарплату... Бог Вам судья люди (якщо ви люди)...
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