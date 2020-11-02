Цены на нефть на 02.11.2020: "черное золото" обвально дешевеет

Дополнительные карантинные меры негативно отражаются на нефтяном спросе.

Мировые цены на нефть элитных марок в понедельник существенно падают. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:41 по Киеву январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 3,37% - до 36,66 доллара за баррель. В то же время цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росли на 3,74% - до 34,45 доллара за баррель.

Ухудшение ситуации с коронавирусом вынуждает власти европейских стран принимать дополнительные карантинные меры, что негативно отражается на ожиданиях по восстановлению экономики и нефтяному спросу.

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Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу также заявил о начале второго локдауна с 3 ноября. Германия с понедельника и до конца ноября переходит на режим “мягкого“ локдауна второй раз с начала пандемии.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.