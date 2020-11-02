Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цены на нефть на 02.11.2020: "черное золото" обвально дешевеет

Комментариев: 2
Дополнительные карантинные меры негативно отражаются на нефтяном спросе.
Цены на нефть на 02.11.2020: "черное золото" обвально дешевеет
Цены на нефть на 02.11.2020: "черное золото" обвально дешевеет
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в понедельник существенно падают. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: В Украине растет потребление нефтепродуктов: в Госстате озвучили цифры

Так, по состоянию на 7:41 по Киеву январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 3,37% - до 36,66 доллара за баррель. В то же время цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росли на 3,74% - до 34,45 доллара за баррель.

Ухудшение ситуации с коронавирусом вынуждает власти европейских стран принимать дополнительные карантинные меры, что негативно отражается на ожиданиях по восстановлению экономики и нефтяному спросу.

Читай также: В Беларуси поведали о планах экспорта нефтепродуктов в Украину

Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу также заявил о начале второго локдауна с 3 ноября. Германия с понедельника и до конца ноября переходит на режим “мягкого“ локдауна второй раз с начала пандемии.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.

Поделись:
Теги: нефть, энергоресурсы, баррель, фьючерсы, котировки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  02.11.2020, 10:34
Оценка:  0
гость
Давай требовать менеджера магазе,кипишь такой завертелся бляяя. Я по тихому расплатился и съебaл с магаза,пока по камерам не пропалили. Короче пока не буду в ту форму ходить,пусть эта говноистория позабудется )) но давно вышло,хоть и стрёмно было))
гость  (аноним)  02.11.2020, 10:31
Оценка:  0
гость
Вчера в форе приперло срать пиздeц.невтерпеж.смотрю,открыта подсобке,я туда,навалил в какой-то ящик и быстро снова в зал. И тут выкатывают подъемник с ящиками,какая-то баба говорит хули так воняет,потом присматривается и орет да вы oxyeли ящик с говном возить
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь