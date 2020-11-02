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При жестком карантине Киев потеряет 5 млрд грн

Комментариев: 1
Кличко рассказал о том, что карантинные ограничения приводят к значительным финансовым потерям.
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
Виталий Кличко/Facebook

По прогнозам экономистов, в 2020 году бюджет столицы из-за карантина недополучит пять миллиардов гривен. Интересно, что большую часть потерь составляет НДФЛ (три миллиарда гривен).

Об этом во время очередного видеобрифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Городской голова подчеркнул, что власти пытаются сделать все возможное, чтобы предотвратить введение жесткого карантина. В частности, Кличко обратился к руководителям предприятий с просьбой организовать сотрудникам дистанционную работу.

Пользуйтесь общественным транспортом только в случае реальной необходимости. Не идите в места большого скопления людей. Придерживайтесь социальной дистанции и носите маски, - обратился к киевлянам мэр

Ранее сообщалось о том, что в Киеве за последние сутки обнаружено 507 больных коронавирусом. 

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Теги: Виталий Кличко, карантин, Киев, коронавирус, потери, убыток, город, бюджет
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.11.2020, 13:35
Оценка:  +1
гость
надоели ваши сказки с вирусом и короной....хватить врать!..обычная простуда и не более!....А, вот правительство Грузии с ноября и по февраль с бюджета будет оплачивать ЖКХ за каждого своего гражданина. Видимо, в Грузии более заботятся о своих гражданах и менее о коррупционерах!!!
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