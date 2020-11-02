При жестком карантине Киев потеряет 5 млрд грн

Кличко рассказал о том, что карантинные ограничения приводят к значительным финансовым потерям.

По прогнозам экономистов, в 2020 году бюджет столицы из-за карантина недополучит пять миллиардов гривен. Интересно, что большую часть потерь составляет НДФЛ (три миллиарда гривен).

Об этом во время очередного видеобрифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Городской голова подчеркнул, что власти пытаются сделать все возможное, чтобы предотвратить введение жесткого карантина. В частности, Кличко обратился к руководителям предприятий с просьбой организовать сотрудникам дистанционную работу.

Пользуйтесь общественным транспортом только в случае реальной необходимости. Не идите в места большого скопления людей. Придерживайтесь социальной дистанции и носите маски, - обратился к киевлянам мэр

Ранее сообщалось о том, что в Киеве за последние сутки обнаружено 507 больных коронавирусом.