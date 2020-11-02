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Известно, почему НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

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Девять из десяти членов Комитета поддержали сохранение текущей учетной ставки. При этом один из них предложил снизить ставку до 5,75%.
Иллюстративное фото / Глава НБУ Кирилл Шевченко
Иллюстративное фото / Глава НБУ Кирилл Шевченко
НБУ

В НБУ пояснили причины, по которым учетная ставка была сохранена на текущем уровне - 6%. Решение поддержали девять членов Комитета, один же выступил за понижения ставки до 5,75%.

Об этом сообщает регулятор в понедельник, 2 ноября, передает bigmir.net.

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В частности, в Нацбанке прогнозируют рост инфляции и повышение учетной ставки уже в 2021 году. При этом в случае усиления пандемии ставку могут снова снизить в декабре этого года.

“Дальнейшая монетарная политика НБУ будет зависеть от эпидемической ситуации, сотрудничества с МВФ, а также бюджетной политики. Если восстановление внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым, Нацбанк предоставит экономике дополнительный монетарный импульс. С другой стороны, в случае чрезмерного усиления инфляционного давления банк готов к повышению ключевой ставки,“ - говорится в сообщении.

Национальный банк, сохраняя учетную ставку неизменной, допускает кратковременное превышение инфляцией целевого диапазона в 2021 году для сохранения монетарных стимулов и  восстановления экономики - подытожили в регуляторе

Ранее сообщалось о том, что НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых.

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Теги: учетная ставка, НБУ, Украина
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