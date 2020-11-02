Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стефанчук про аудит страны: Мы увидим чек за вечеринку

Комментариев: 0
Заместитель главы ВР объявил о завершении аудита страны.
Руслан Стефанчук прокомментировал аудит Украины
Руслан Стефанчук прокомментировал аудит Украины
УНИАН

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал завершение аудита страны. Об этом он заявил во время заседания в понедельник, 2 ноября.

Читай также: У Зеленского пояснили, что такое “аудит государства“

Чиновник назвал документ “чеком за вечеринку в 30 лет независимости Украины“. Также по словам Стефанчука будет представлена стратегия экономического развития до 2030 года.

На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы будем иметь возможность увидеть “чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины“ и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас - подчеркнул он

Стефанчук про аудит страны: Мы увидим чек за вечеринку
0:00 / 00:34

Ранее Владимир Зеленский заявил о проведенном аудите страны. Документ обещают опубликовать в ближайшие дни.

Поделись:
Теги: Украина, новости, экономика, аудит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь