Заместитель главы ВР объявил о завершении аудита страны.

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал завершение аудита страны. Об этом он заявил во время заседания в понедельник, 2 ноября.

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Чиновник назвал документ “чеком за вечеринку в 30 лет независимости Украины“. Также по словам Стефанчука будет представлена стратегия экономического развития до 2030 года.

На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы будем иметь возможность увидеть “чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины“ и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас - подчеркнул он

Стефанчук про аудит страны: Мы увидим чек за вечеринку 0:00 / 00:34

Ранее Владимир Зеленский заявил о проведенном аудите страны. Документ обещают опубликовать в ближайшие дни.