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АМКУ оштрафовал Ощадбанк на миллион гривен - подробности

Комментариев: 1
Причина - неподача информации по запросу АМКУ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
УНИАН

Антимонопольный комитет оштрафовал Ощадбанк на 1,058 млн грн из-за неподачи информации в установленный срок. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ в понедельник, 2 ноября. 

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Размер штрафа в пресс-службе пояснили “отягчающими обстоятельствами“, ведь отказ банка в предоставлении информации привел к невозможности завершения расследования.

Это привело к невозможности выполнения Комитетом возложенных на него обязанностей. Создание такой ситуации может свидетельствовать о намерении сокрытия информации, которая могла доказать наличие в действиях банка признаков нарушения законодательства, - отметили в пресс-службе

Ранее сообщалось о том, что украинские банки снизили ставки по депозитам.

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Теги: АМКУ, Ощадбанк, штраф, Украина
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.11.2020, 16:02
Оценка:  +1
гость
теперь государство обязано оштрафовать на такую же сумму, главу банка....для того, чтобы впреть не разбрасывался госденьгами на штрафы, да и другим уроком послужит....
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