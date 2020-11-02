АМКУ оштрафовал Ощадбанк на миллион гривен - подробности

Причина - неподача информации по запросу АМКУ.

Антимонопольный комитет оштрафовал Ощадбанк на 1,058 млн грн из-за неподачи информации в установленный срок. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ в понедельник, 2 ноября.

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Размер штрафа в пресс-службе пояснили “отягчающими обстоятельствами“, ведь отказ банка в предоставлении информации привел к невозможности завершения расследования.

Это привело к невозможности выполнения Комитетом возложенных на него обязанностей. Создание такой ситуации может свидетельствовать о намерении сокрытия информации, которая могла доказать наличие в действиях банка признаков нарушения законодательства, - отметили в пресс-службе

Ранее сообщалось о том, что украинские банки снизили ставки по депозитам.