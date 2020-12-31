Курс валют на 04.01.2021: гривна остается стабильной
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 4 января на отметке в 28,27 грн. Таким образом американская валюта не изменилась в цене. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 34,73 грн. Это столько же, как и в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 4 января:
- 100 долларов США - 2827 грн
- 100 евро - 3473 грн
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Курс в банках
Доллар:
- Покупка – 28,10 грн/$
- Продажа – 28,50 грн/$
Евро:
- Покупка – 34,15 грн/€
- Продажа – 35,00 грн/€
Курс на межбанке
Доллар:
- Покупка – 28,30 грн/$
- Продажа – 28,33 грн/$
Евро:
- Покупка – 34,78 грн/€
- Продажа – 34,81 грн/€
Курс в обменниках
Доллар:
- Покупка – 28,30 грн/$
- Продажа – 28,45 грн/$
Евро:
- Покупка – 34,30 грн/€
- Продажа – 34,45 грн/€
Курс на черном рынке
Доллар:
- Покупка – 28,11 грн/$
- Продажа – 28,52 грн/$
Евро:
- Покупка – 34,15 грн/€
- Продажа – 34,94 грн/€
Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.
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