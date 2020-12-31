Нацбанк установил официальный курс валют на 4 января.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 4 января на отметке в 28,27 грн. Таким образом американская валюта не изменилась в цене. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 34,73 грн. Это столько же, как и в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 4 января:

100 долларов США - 2827 грн

100 евро - 3473 грн

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 04.01.2021: гривна остается стабильной НБУ

Курс валют на 04.01.2021: гривна остается стабильной НБУ

Курс в банках

Доллар:

Покупка – 28,10 грн/$

Продажа – 28,50 грн/$

Евро:

Покупка – 34,15 грн/€

Продажа – 35,00 грн/€

Курс валют на 04.01.2021: гривна остается стабильной Скриншот

Курс валют на 04.01.2021: гривна остается стабильной Скриншот

Курс на межбанке

Доллар:

Покупка – 28,30 грн/$

Продажа – 28,33 грн/$

Евро:

Покупка – 34,78 грн/€

Продажа – 34,81 грн/€

Курс валют на 04.01.2021: гривна остается стабильной Скриншот

Курс в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,30 грн/$

Продажа – 28,45 грн/$

Евро:

Покупка – 34,30 грн/€

Продажа – 34,45 грн/€

Курс валют на 04.01.2021: гривна остается стабильной Скриншот

Курс валют на 04.01.2021: гривна остается стабильной Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,11 грн/$

Продажа – 28,52 грн/$

Евро:

Покупка – 34,15 грн/€

Продажа – 34,94 грн/€

Курс валют на 04.01.2021: гривна остается стабильной Скриншот

Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.