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Цены на нефть на 31.12.2020: "Черное золото" завершает год падением

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Топливо дешевеет на фоне блокировки пакета экономической помощи в США.
Цены на нефть на 31.12.2020: "Черное золото" завершает год падением
Цены на нефть на 31.12.2020: "Черное золото" завершает год падением
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в последний день 2020 года незначительно падают. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:30 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,10% - до 51,58 доллара за баррель. В то же время цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,12% - до 48,34 доллара за баррель.

Снижение цен на топливо аналитики связывают с информацией из США. Так, контролирующие Сенат республиканцы накануне заблокировали принятый Палатой представителей  законопроект об увеличении суммы стимулирующих выплат в период пандемии COVID-19 с $600 до $2 тыс.

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Непринятие этого законопроекта поубавило оптимизма у участников нефтегазового рынка и развернуло динамику нефтяных котировок в красную зону. По мнению финансовых аналитиков, конфликт между Сенатом и Палатой представителей может иметь далеко идущие негативные последствия для отрасли.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января 2021 года.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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