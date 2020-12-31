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В НБУ рассказали, как введение единого тарифа на электрику повлияет на рост цен

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Вес электроэнергии в структуре потребительской корзины отличается в зависимости от региона.
В НБУ рассказали, как введение единого тарифа на электрику повлияет на рост цен
В НБУ рассказали, как введение единого тарифа на электрику повлияет на рост цен
depositphotos.com

Отмена Кабинетом министров Украины с 1 января льготного тарифа на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц увеличит общую инфляцию в 2021 году на 0,39 процентного пункта. Об этом сообщили в Экспертной платформе Национального банка Украины.

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"Доля электроэнергии в весовой структуре для расчета индекса потребительских цен (на основе структуры индивидуального потребления) составляет 0,983%, если принять общую потребительскую корзину за 100%. Следовательно, такое повышение тарифа на э/э увеличивает общую инфляцию в 2021 году на 0,39 процентного пункта", - говорится в сообщении.

В НБУ рассказали, как введение единого тарифа на электрику повлияет на рост цен
В НБУ рассказали, как введение единого тарифа на электрику повлияет на рост цен
expla.bank.gov.ua

Как отмечают эксперты, вес электроэнергии в структуре потребительской корзины несколько отличается в зависимости от региона. Так, в Киеве этот показатель составляет 0,78%, в восточном регионе - 0,731%, в причерноморском и полесском - 1,183% и 1,16% соответственно.

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"Таким образом, влияние на региональную инфляцию будет отличаться, если предположить, что средний показатель потребления электричества  домохозяйствами одинаковый по всей стране, но он не будет превышать 0,5 п.п.", - добавили в Экспертной платформе НБУ.

Напомним, правительство Украины на последнем заседании в году в понедельник, 28 декабря, решило отменить с января льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час.

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Теги: НБУ, цены на электричество, инфляция
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Комментариев (3)
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Krotol2    03.01.2021, 12:10
Оценка:  -22
Krotol2
Зеленые уже начали грабить пенсионеров.Пора скидывать эту погань
гость  (аноним)  31.12.2020, 13:04
Оценка:  +1
гость
Слава Украине!!!
гость  (аноним)  31.12.2020, 10:55
Оценка:  +6
гость
дякуемо за новоричный подарунок
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