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С 1 января 98% украинских товаров получат доступ на рынок Британии: Детали

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В октябре Киев и Лондон подписали стратегический документ, который заменит Соглашение об ассоциации в торговле после Brexit.
С 1 января 98% украинских товаров получат доступ на рынок Британии
С 1 января 98% украинских товаров получат доступ на рынок Британии
depositphotos.com

Благодаря соглашению о свободной торговле с Великобританией, которое начинает действовать с 1 января 2021 года, свободный доступ на британский рынок получат 98% украинской продукции, а с 2023 года - 100%. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"Это знаковое событие для нас, ведь важно было не только подписать Соглашение с Великобританией, но и согласовать это с Европейским Союзом, учитывая подписанное ранее соглашение об ассоциации. Нам удалось достичь хороших результатов, поскольку наши показатели торговли с Евросоюзом не были изменены", - сказал чиновник.

Соглашение значительно улучшит баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Соединенным Королевством, обеспечит убедительные возможности для бизнеса, выгодное сотрудничество с украинскими партнерами.

Также в Минэкономики сообщили о подготовке новых аналогичных соглашений - с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем.

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"Кроме того, Украина расширяет возможности для преференциального экспорта товаров на рынки ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Грузии в рамках Региональной конвенции "ПанЕвроМед", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 октября Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

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Теги: Великобритания, свободная торговля, украинский экспорт, внешняя торговля
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ватабес  (аноним)  04.01.2021, 03:44
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