США выдвинули новые обвинения Коломойскому и Боголюбову: Подробности

Прокуроры обвиняют украинских олигархов в незаконном присвоении средств ПриватБанка для покупки недвижимости в трех штатах.

Прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на западные СМИ.

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Ранее схожие обвинения Минюст США выносил по недвижимости в штатах Кентукки и Техас.

Отмечается, что Игорь Коломойский опроверг обвинения прокуратуры, а адвокат олигарха в США Брюс Маркс пока комментарий не предоставил. Ни сам Боголюбов, ни его представители дело также не комментировали.

Минюст США утверждает, что олигархи незаконно присвоили средства ПриватБанка для покупки недвижимости в штате Огайо.

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“Прокуроры отмечают, что с 2008 по 2016 годы Коломойский и Боголюбов незаконно получали кредитные линии в банке, которые позже отмывали через оффшоры Приватбанка на Кипре и перечисляли в США. Общая стоимость недвижимости в трех штатах оценивают в более 60 млн долларов“, - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство юстиции США намерено конфисковать офисное здание в городе Кливленд, штат Огайо, которое принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, однако, по данным ведомства, было приобретено на средства, незаконно выведенные из ПриватБанка.