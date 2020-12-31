Биткойн обновил исторический максимум

На долю биткоина приходится более 70% глобального рынка криптовалют.

Стоимость биткоина продолжает рост. По состоянию на 31 декабря стоимость одного биткоина превысила $29 тыс, обновив исторический рекорд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи Coindesk.

Читай также: В день выборов в США биткойн поднялся до двухгодичного максимума

Отмечается, что в ходе торговой сессии биткоин подорожал более чем на 5%. Его стоимость составила $29,05 тыс.

Стоит отметить, что на долю биткоина приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.

Читай также: Киберполицейский требовал взятку в биткоинах - СБУ

Напомним, в день президентских выборов в США курс биткойна поднялся выше $14 тыс. До этого курс криптовалюты не поднимался выше $14 тыс с середины января 2018 года.