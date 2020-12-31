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Биткойн обновил исторический максимум

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На долю биткоина приходится более 70% глобального рынка криптовалют.
Биткойн обновил исторический максимум
Биткойн обновил исторический максимум
depositphotos.com

Стоимость биткоина продолжает рост. По состоянию на 31 декабря стоимость одного биткоина превысила $29 тыс, обновив исторический рекорд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи Coindesk.

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Отмечается, что в ходе торговой сессии биткоин подорожал более чем на 5%. Его стоимость составила $29,05 тыс.

Стоит отметить, что на долю биткоина приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.

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Напомним, в день президентских выборов в США курс биткойна поднялся выше $14 тыс. До этого курс криптовалюты не поднимался выше $14 тыс с середины января 2018 года.

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Теги: биткоин, курсы валют, криптовалюты, исторический максимум
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