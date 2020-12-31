Активнее всего развивались промышленность и сельское хозяйство.

В ноябре 2020 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) вырос на 3,3% г/г. Рост произошел впервые с октября 2019 года. Об этом сообщается в “Макроэкономическом и монетарном обзоре“ Национального банка Украины за декабрь 2020 года.

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Так, согласно информации украинского регулятора, по итогам января-ноября падение ИПБО составил 5,6%, что несколько меньше, чем за первые 10 месяцев - 6,5%.

Индекс производства базовых отраслей Украины вырос впервые с октября 2019 года НБУ

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Также отмечается, что в ноябре заметно замедлился спад в промышленности (до 0.3% г/г) благодаря благоприятным внешним условиям, эффекту базы сравнения прошлого года для металлургии (существенный спад в прошлом году из-за слабого внешнего спроса), росту расходов бюджета на оборону и боле холодную, чем в прошлом году, погоду.

Наверстывание темпов сбора поздних зерновых и технических культур обусловило восстановление высоких темпов роста в сельском хозяйстве (на 11.3% г/г). Наращивание экспорта поддержало оптовый товарооборот и грузоперевозки. Значительные темпы роста расходов бюджета на дорожную инфраструктуру способствовали росту в строительстве.

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“Впрочем, на фоне определенного замедления роста зарплат и введения карантина “выходного дня“ несколько снизились темпы роста розничной торговли, а спад пассажирооборота углубился“, - добавили в НБУ.

Напомним, на днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что промышленное производство в Украине в ноябре 2020 года возобновилось до уровня ноября 2019 года.