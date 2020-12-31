Стимулировать инфляцию будут повышение тарифов и высокая себестоимость производства.

Рост цен в Украине: В Минэкономики сделали прогноз на І квартал 2021 года depositphotos.com

В течение І квартала 2021 года на уровень потребительской инфляции в Украине будут влиять несколько факторов - в частности, переориентация населения на товары первой необходимости и воздержание от лишних расходов. Об этом говорится в Обзоре инфляции за ноябрь 2020 года, опубликованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Отмечается, что стимулировать рост цен будут факторы монетарного и административного характера - в частности, повышение тарифов на электроэнергию и природный газ. Также на цены будет давить высокая себестоимость производства под влиянием сезонности на продовольственном рынке.

С другой стороны, усиление такого фактора, как воздержание от значительных расходов на фоне пандемии COVID-19 (особенно на фоне введения локдауна в январе и продления карантина до конца февраля), наоборот, частично компенсирует действие инфляционных факторов.

Рост цен в Украине: В Минэкономики сделали прогноз на І квартал 2021 года Министерство экономики Украины

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"Предсказуемая и сдержанная динамика обменного курса гривны в целом не будет искажать ценообразование на потребительском рынке", - говорится в обзоре Минэкономики

Напомним, в Экспертной платформе Национального банка Украины прогнозируют, что отмена Кабинетом министров Украины с 1 января льготного тарифа на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц увеличит общую инфляцию в 2021 году на 0,39 процентного пункта.