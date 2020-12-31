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Рост цен в Украине: В Минэкономики сделали прогноз на І квартал 2021 года

Комментариев: 9
Стимулировать инфляцию будут повышение тарифов и высокая себестоимость производства.
Рост цен в Украине: В Минэкономики сделали прогноз на І квартал 2021 года
Рост цен в Украине: В Минэкономики сделали прогноз на І квартал 2021 года
depositphotos.com

В течение І квартала 2021 года на уровень потребительской инфляции в Украине будут влиять несколько факторов - в частности, переориентация населения на товары первой необходимости и воздержание от лишних расходов. Об этом говорится в Обзоре инфляции за ноябрь 2020 года, опубликованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Отмечается, что стимулировать рост цен будут факторы монетарного и административного характера - в частности, повышение тарифов на электроэнергию и природный газ. Также на цены будет давить высокая себестоимость производства под влиянием сезонности на продовольственном рынке.

С другой стороны, усиление такого фактора, как воздержание от значительных расходов на фоне пандемии COVID-19 (особенно на фоне введения локдауна в январе и продления карантина до конца февраля), наоборот, частично компенсирует действие инфляционных факторов.

Рост цен в Украине: В Минэкономики сделали прогноз на І квартал 2021 года
Рост цен в Украине: В Минэкономики сделали прогноз на І квартал 2021 года
Министерство экономики Украины

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"Предсказуемая и сдержанная динамика обменного курса гривны в целом не будет искажать ценообразование на потребительском рынке", - говорится в обзоре Минэкономики

Напомним, в Экспертной платформе Национального банка Украины прогнозируют, что отмена Кабинетом министров Украины с 1 января льготного тарифа на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц увеличит общую инфляцию в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

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Теги: Минэкономики, инфляция, рост цен, макропрогноз
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  01.01.2021, 13:34
Оценка:  +1
гость
показалиб кривую по яйцам. как ни как а 80% накрутили. антимонопольный комитет, гнать нах.... и сразу всех на нары
гость  (аноним)  01.01.2021, 13:25
Оценка:  -1
гость
ЗЭ...е..б...и..с...ь под шумок встречи НГ, пейсатая сатана снова показала своё ненасытное рыло, коммуналку подняли, газ подняли, интернет и связь поднимут и всё зае...б..и..с..ь, народ жри водяру закусывай, а на опохмел арбайтен на скотов рабовладельцев.
Ribikip    01.01.2021, 17:10
Оценка:  -21
Ribikip
Не нужно на пейсатых гнать их начнут геноцидить, жлобов и говнюков хватает в любой национальности.
Ribikip    01.01.2021, 18:17
Оценка:  -23
Ribikip
Вобще виноват грех и отсутвие совести, которые воплощают в наш мир энергию из преисподней, в лице бил гейтса, байдена, обамы и их секты, которые устраивают резню и забирают своих к себе в ад.
ziguru    01.01.2021, 09:45
Оценка:  -18
ziguru
Надо перестать кормить крупные корпорации, а покупать продукты питания у колхозников, и пропадут сразу высокие цены и подорожания каждый месяц.
ziguru    01.01.2021, 09:49
Оценка:  -20
ziguru
+ вы не будете поглащать консерванты, из за которых и появился лже короновирус, нарушается обмен веществ и орви стало переносится тяжелее.
Rikstal    01.01.2021, 05:23
Оценка:  +23
Rikstal
щоб оцінити картину, треба показати ріст цін на осн продукти харчування ще і в останньому місяці року. Замість реальної боротьби з інфляцією,яка може включати і заборону підвищувати ціни, уряд маніпулює розрахунками під умови одержання кредитів. А дотації на субсидії підуть прямим ходом у кишені о
гость  (аноним)  01.01.2021, 05:04
Оценка:  +1
гость
жити по новому, радуйтесь дятлы, наскакали, благо перебиваюсь заробками в чехии
wert-71    31.12.2020, 21:01
Оценка:  +26
wert-71
жопа
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