Топливо растет в цене накануне встречи министров ОПЕК+.

Цены на нефть на 04.01.2021: Brent дорожает более чем на доллар depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в первый рабочий день 2021 года ощутимо растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:29 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 1,95% - до 52,81 доллара за баррель. В то же время цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,73% - до 49,36 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, топливо дорожает на фоне ожидания решений ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти в феврале. Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков.

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Тем временем, ситуация с коронавирусом в мире остается неблагоприятной. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможности ужесточения карантинных мер в Англии, в то время как Япония рассматривает вариант очередного введения чрезвычайного положения в стране.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января 2021 года.