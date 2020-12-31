Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цены на нефть на 04.01.2021: Brent дорожает более чем на доллар

Комментариев: 0
Топливо растет в цене накануне встречи министров ОПЕК+.
Цены на нефть на 04.01.2021: Brent дорожает более чем на доллар
Цены на нефть на 04.01.2021: Brent дорожает более чем на доллар
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в первый рабочий день 2021 года ощутимо растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: В Украине растет потребление нефтепродуктов: в Госстате озвучили цифры

Так, по состоянию на 8:29 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 1,95% - до 52,81 доллара за баррель. В то же время цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,73% - до 49,36 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, топливо дорожает на фоне ожидания решений ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти в феврале. Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков.

Читай также: В Беларуси поведали о планах экспорта нефтепродуктов в Украину

Тем временем, ситуация с коронавирусом в мире остается неблагоприятной. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможности ужесточения карантинных мер в Англии, в то время как Япония рассматривает вариант очередного введения чрезвычайного положения в стране.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января 2021 года.

Поделись:
Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь