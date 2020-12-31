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Транзит газа в Европу по украинской ГТС за год уменьшился более чем на треть

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Одним из факторов снижения объемов транзита является запуск новых газопроводов в обход Украины.
Транзит газа в Европу по украинской ГТС за год уменьшился более чем на треть
Транзит газа в Европу по украинской ГТС за год уменьшился более чем на треть
depositphotos.com

В 2020 году транзит газа в Европу по украинской газотранспортной системе составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается на сайте Оператора ГТС Украины.

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"В 2020 году Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) протранзировал в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м (+12% по сравнению с 2019 годом)", - говорится в сообщении.

Транзит газа в Европу по украинской ГТС за год уменьшился более чем на треть
Транзит газа в Европу по украинской ГТС за год уменьшился более чем на треть
tsoua.com

Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу называют запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

По словам директора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, в 2020 году предприятие на 100% выполнило свои ключевые задачи - обеспечило надежную транспортировку газа для украинских потребителей и в полном объеме выполнило обязательства по транзиту газа в ЕС и Молдову.

Транзит газа в Европу по украинской ГТС за год уменьшился более чем на треть
Транзит газа в Европу по украинской ГТС за год уменьшился более чем на треть
tsoua.com

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"В первый год работы независимого Оператора ГТС Украины нам удалось не только на отлично справиться с операционными вызовами, но и осуществить значительный прорыв на отечественном рынке газа. Так, впервые в истории украинской ГТС в 2020 году состоялся транзит газа не только для Газпрома, но и по заказу других международных компаний", - отметил Макогон.

Напомним, транзит российского газа через территорию Украины в 2020 году обошелся Газпрому в сумму около $2 млрд.

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Теги: транзит газа, украинская гтс, энергоресурсы
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