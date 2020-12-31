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НБУ запустил интернет-магазин памятных монет: Подробности

Комментариев: 1
Для удовлетворения потребностей всех желающих на заказ продукции будут действовать лимиты.
НБУ запустил интернет-магазин памятных монет
НБУ запустил интернет-магазин памятных монет
НБУ

С 4 января 2021 года нумизматическую продукцию Национального банка можно приобрести онлайн круглосуточно и без выходных в интернет-магазине НБУ. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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"Памятные монеты могут стать оригинальным подарком друзьям, близким или деловым партнерам. Доступные для продажи памятные монеты Украины и сувенирная продукция Банкнотно-монетного двора Национального банка в интернет-магазине будут реализовываться по розничной цене НБУ", - говорится в сообщении

Отмечается, что для удовлетворения потребностей всех желающих на заказ продукции будут действовать определенные лимиты, которые будут зависеть от спроса на нее.

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"Для оформления покупки необходимо зарегистрироваться, указав свои фамилию и имя, а также контактную информацию. После этого появится возможность оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку. Оплата возможна исключительно в безналичной форме платежной карточкой НПС "Простір", Visa или MasterCard", - уточнили в Нацбанке.

Напомним, в середине декабря 2020 года в Украине была введена в обращение памятная монета “Украина - Беларусь. Духовное наследие - Ирмологион“.

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Теги: НБУ, памятные монеты, нумизматика, интернет-магазин
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  04.01.2021, 12:35
Оценка:  0
гость
Сегодня 4 -е января 2021 , а на сайте еще ничего нет. Это очередной фейк НБУ
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