Курс доллара-2021: ТОП-5 вызовов для гривны

По мнению экспертов, с февраля на валютном рынке могут появиться девальвационные колебания.

В начале года потрясений на валютном рынке не будет, поскольку все факторы влияния в январе определены и известны заранее. А вот с февраля, когда на валютном рынке будут ждать новостей от Международного валютного фонда, могут появиться волнения и девальвационные колебания, говорится в материале UBR.ua.

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Отмечается, что МВФ пытается застраховать себя от нового витка пандемий и план выплат на весну не сулит Украине валютной стабильности.

“Средний курс продажи наличного доллара может достигать 32-33 грн. Если говорить о необходимых выплатах по долговым обязательствам, то достаточность золотовалютных резервов позволяет ждать очередного кредита весной. Критичной ситуацию на ближайший квартал назвать нельзя“, - считает аналитик “Центра биржевых технологий“ Максим Орыщак.

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Как следует из материала, важность событий для украинской гривны в новом году можно разместить следующими “ступеньками“:

на первом месте - готовность внешних кредиторов продолжать сотрудничество и регулярно выделять транши финансовой помощи. Это исключит спекулятивное давление на гривну, а также увеличит шансы для страны расти в глазах мирового инвестиционного сообщества как привлекательный для денежных вливаний регион;

на втором месте - достаточность золотовалютных резервов страны, что в любой момент является причиной для споров “будет ли дефолт в Украине?“. Благодаря достаточности ЗВР Нацбанк может не только платить по внешним долгам, но и стабилизировать валютный рынок интервенциями;

на третьем месте - стабильность торговых отношений с Китаем, что является залогом роста ВВП страны на следующий год. Именно Китай, как лидер восстановления после пандемии, может поддержать экспортную деятельность;

на четвертом месте - стабилизация банковского сектора, так как отток средств из банков, отсутствие спроса на кредиты, рост доли плохих кредитов как по физическим лицам, так и по юридическим, отсутствие новых размещений на депозитных счетах - это путь к ослаблению сектора в целом. То есть, потенциально, новый шок для валютного рынка;

на пятом месте - отсутствие внешнего давления в виде пандемий и локдаунов по всему миру. В любой момент риск нового локдауна становится причиной для сокращения бизнес-активности в стране, снижению потребительской активности, росту задолженностей по коммунальным услугам и т.д.

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Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета Украины на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.