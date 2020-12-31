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Строительство энергомоста Украина-Европа отложено - СМИ

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За средства, вырученные от экспорта электроэнергии в Польшу, Энергоатом планировал строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.
Строительство энергомоста Украина-Европа отложено - СМИ
Строительство энергомоста Украина-Европа отложено - СМИ
Министерство энергетики Украины

Процедура подписания соглашения о строительстве энергомоста из Украины в Европу, за счет которого запланирован экспорт электроэнергии с блока №2 Хмельницкой АЭС, перенесено. Об этом сообщает Strou.net со ссылкой на и. о. президента ГП “НАЭК “Энергоатом“ Петра Котина. По его информации, процедура подписания соглашения перенесена на середину 2021 года.

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"Проект практически готов, и осталось только подписать документ. Это должно сделать Минэнерго с Консорциумом, в состав которого входят Westinghousе, ЕDF Trading и Полэнергия. Консорциум стал победителем тендера на участие в проекте при министре энергетики Игоре Насалике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект прошел все необходимые процедуры. Так, объем инвестиций Консорциума составляет в нем примерно 270 миллионов евро. При этом, по словам главы Энергоатома, дата подписания партнерского соглашения постоянно переносилась.

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"За средства, вырученные от экспорта в Польшу электроэнергии Хмельницкой АЭС, Энергоатом запланировал строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной станции. На данный момент польская сторона не поддерживает реализацию данного проекта. В среднесрочной перспективе планируется синхронизация энергосистем Европы и Украины", - сообщается в материале.

Напомним, в апреле 2016 года Россия заявила о запуске третьей нитки энергомоста в оккупированный ею Крым.

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Теги: энергомост, Украина-Европа, энергетическая независимость, Минэнерго
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.01.2021, 15:02
Оценка:  +1
гость
Это Ахмэт, да?
гость  (аноним)  04.01.2021, 13:45
Оценка:  -2
гость
пAтAмyшA выбирать нeлoxa - это кapмa yкpaинцев(правда,неизвестно,за что гocпoдь обиделся на yкpaинцeв)...но это же и назидание на будущее - не верьте всем подобным кандидатам-нeлoxaм,никто вам не принесет блюдечко с ключами от квартиры,где дeньги лежат...только своими силами и вилами oчиcтите себе
гость  (аноним)  04.01.2021, 13:32
Оценка:  +2
гость
это всё происки фсб
гость  (аноним)  04.01.2021, 13:17
Оценка:  -3
гость
30 лет одних пакращень, на х...у...й...я выбрали нелоха 73%, продолжателя воровства и пейсатого беспредела.
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