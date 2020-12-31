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Госдолг Украины: В НБУ назвали ТОП-5 главных рисков в 2021 году

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За 2020 год обязательства государства выросли с 50 до 64% ВВП.
Госдолг Украины: В НБУ назвали ТОП-5 главных рисков в 2021 году
Госдолг Украины: В НБУ назвали ТОП-5 главных рисков в 2021 году
depositphotos.com

В течение 2017-2019 годов Украина значительно уменьшила долговую нагрузку. Так, если в конце 2016 года соотношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП достигало 81%, то в 2019-м - 50%. Об этом говорится в статье старшего экономиста Управления анализа системных рисков Департамента финансовой стабильности НБУ Игоря Лубчука для издания Лига.

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По его словам, перед началом коронакризиса уровень госдолга Украины был ниже, чем во многих европейских стран, и соответствовал одному из Маастрихтских критериев - отношение государственного долга к ВВП не более 60%.

"В 2020 году долговая парадигма существенно изменилась. Из-за карантина и сжатия внешнего спроса падение экономики Украины составило за 9 месяцев 2020 года около 5,4%, а планируемый годовой дефицит госбюджета достигает 7,5% ВВП. С учетом колебаний валютного курса, это, по предварительным оценкам, приведет к существенному росту соотношения государственного и гарантированного государством долга к ВВП - до уровня около 64%", - прогнозирует представитель НБУ.

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По словам Лубчука, главными источниками потенциальных рисков для государственного и гарантированного государством долга Украины являются:

  • сверхвысокий дефицит бюджета (в связи с пандемией COVID-19);
  • низкая готовность к возможным остановок рефинансирования;
  • значительная доля долга в иностранной валюте;
  • риск возникновения дополнительных (условных) обязательств;
  • риск крайне низких темпов восстановления экономики в будущем.

При условии продолжения структурных реформ, получения запланированных траншей от МВФ и отсутствия значительных макроэкономических шоков скачок уровня государственного и гарантированного государством долга к ВВП останется эпизодом и этот показатель в дальнейшем будет сокращаться.

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"В долгосрочном периоде успешным результатом реализации долговой стратегии государства должны стать такая структура и объем долга, которые не осуществляют большой нагрузки на государственные финансы и устойчивы к негативному воздействию потенциальных кризисов. А именно - общий объем государственного и гарантированного государством долга на уровне не выше 40% ВВП, с долей долга в иностранной валюте около 20-30%", - считает эксперт.

Напомним, по информации Министерства финансов в 2021 году Украина должна погасить $16 млрд государственного долга.

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Теги: госдолг, бюджетные средства, экспертный прогноз, ВВП
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Комментариев (2)
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Ribikip    04.01.2021, 16:44
Оценка:  -21
Ribikip
Продадим землю и отправимся в рабство в европу, такой же план асоциации с ес правильно?
гость  (аноним)  04.01.2021, 15:06
Оценка:  +2
гость
Слава Украине!!!
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