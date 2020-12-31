Средства за месяц сократились на 40%.

В Госказначействе подсчитали, сколько денег осталось в казне depositphotos.com

Остатки средств на Едином казначейском счете Украины по состоянию на 1 января 2021 года составляли 12 млрд грн. При этом месяцем ранее этот показатель составлял 19,8 млрд, то есть на 40,4% больше, сообщается на сайте Госказначейства.

В Госказначействе подсчитали, сколько денег осталось в казне treasury.gov.ua

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По состоянию на 1 января 2021 года остатки на ЕКС уменьшились более чем 7,7 млрд грн, или на 40,4%.

На 1 января 2020 остатки на Едином казначейском счете составляли 17,5 млрд грн, или более чем на 30% больше.

В Госказначействе подсчитали, сколько денег осталось в казне treasury.gov.ua

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Напомним, по данным Госказначейства, по состоянию на 1 ноября в казне правительства находилось 15,15 млрд грн. Если сравнить эту сумму с суммой, которая была зафиксирована 1 октября, то можно заметить уменьшение на 6,13 млрд грн.