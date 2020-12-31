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В Госказначействе подсчитали, сколько денег осталось в казне

Комментариев: 5
Средства за месяц сократились на 40%.
В Госказначействе подсчитали, сколько денег осталось в казне
В Госказначействе подсчитали, сколько денег осталось в казне
depositphotos.com

Остатки средств на Едином казначейском счете Украины по состоянию на 1 января 2021 года составляли 12 млрд грн. При этом месяцем ранее этот показатель составлял 19,8 млрд, то есть на 40,4% больше, сообщается на сайте Госказначейства.

В Госказначействе подсчитали, сколько денег осталось в казне
В Госказначействе подсчитали, сколько денег осталось в казне
treasury.gov.ua

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По состоянию на 1 января 2021 года остатки на ЕКС уменьшились более чем 7,7 млрд грн, или на 40,4%.

На 1 января 2020 остатки на Едином казначейском счете составляли 17,5 млрд грн, или более чем на 30% больше.

В Госказначействе подсчитали, сколько денег осталось в казне
В Госказначействе подсчитали, сколько денег осталось в казне
treasury.gov.ua

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Напомним, по данным Госказначейства, по состоянию на 1 ноября в казне правительства находилось 15,15 млрд грн. Если сравнить эту сумму с суммой, которая была зафиксирована 1 октября, то можно заметить уменьшение на 6,13 млрд грн.

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Теги: госказна, Госказначейство, единый казначейский счет банк
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Комментариев (5)
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KUPRIENKO_A    04.01.2021, 20:41
Оценка:  0
KUPRIENKO_A
Скажу так, за всю независимость Украины, не одна власть не Украла денег как за 2020 год. ШЛЯПА 2020
гость  (аноним)  04.01.2021, 19:01
Оценка:  +2
гость
жопа
Ribikip    04.01.2021, 16:45
Оценка:  -23
Ribikip
Вы просто завидуете что мы в ес, проросийское сми бигмира.
гость  (аноним)  04.01.2021, 16:36
Оценка:  0
гость
Снова разграбили.
speakerbot    04.01.2021, 19:43
Оценка:  -21
speakerbot
та нееее то просто как с зерном мыши крысы ))))))))
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