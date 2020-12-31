На планете появились первый тоннель на дне океана, “стройный“ небоскреб и беспилотный подвесной поезд.

Несмотря на пандемию человечество в 2020 году продолжило вкладывать деньги и усилия в развитие инфраструктуры. В мире появился первый тоннель на дне океана, “стройный“ небоскреб, беспилотный подвесной поезд и другие важные и интересные объекты. Издание Лига выбрало семь мегапроектов, которые сделали мир более интересным.

Читай также: Шмыгаль встретился с турецкими инвесторами

Подвесной беспилотный поезд

В ноябре в китайской провинции Хубэй успешно испытали первый беспилотный подвесной поезд. Тестовая поездка состоялась в испытательной подвесной монорельсе длиной 400 м в городе Ухань.

Вагон имеет длину 11 м, ширину - 2,4 м и может разгоняться до 80 км/ч. За один рейс подвесной поезд может перевозить 300-400 пассажиров. Согласно расчетам, за час им может воспользоваться около 10 000 человек. Поезд не загрязняет окружающую среду, разгружает трафик и делает путешествия безопасными, а строительство такой инфраструктуры стоит на четверть дешевле метрополитена.

Читай также: COVAX предлагает Украине подготовить инфраструктуру для вакцинации

Первая автомобильная развязка на дне океана

В 2020 году на планете появилась первая автомобильная развязка на дне океана - на Фарерских островах. Подводный автомобильный тоннель Eysturoy с круговой развязкой возводили три года. Самая низкая точка объекта лежит на 187 м ниже уровня моря.

Названы ТОП-7 важных инфраструктурных проектов в мире 2020 года depositphotos.com

Для обеспечения безопасности крутой уклон тоннеля не превышает 5%. Согласно замыслу, подводная сеть туннелей соединит крупнейшие острова датской автономии - Стреймой и Эйстурой. Благодаря этому объекту (длиной 11 км) время в пути между городами Торсхавн и Рунавик сократится с 1 часа 14 минут до 16 минут. Проезд подводным тоннелем будет платным - около 12 евро в одну сторону. Возведение объекта обошлось Фарерам в $162 млн.

Читай также: Кличко рассказал о транспортных реформах, медицине и дыре в бюджете: Отчет

Самый тонкий в мире небоскреб

Небоскреб расположен на 111 West 57th Street в Манхэттене - очень близко к Центральному парку, где квадратные метры стоят экстремально дорого. Здание называют Steinway Tower - в честь одноименного фортепианного салона и концертного зала, расположенного рядом.

Названы ТОП-7 важных инфраструктурных проектов в мире 2020 года depositphotos.com

Steinway Tower имеет наименьшее соотношение ширины и высоты всех построенных небоскребов на планете - 1:24, а ширина здания - 18 метров. По форме он похож на гусиное перо. Высота здания - 435 метров, что делает его третьим самым высоким небоскребом Нью-Йорка и четвертым самым высоким в США. Минимальная цена на апартаменты с двумя спальнями в Steinway Tower стартует от $8,8 млн.

Читай также: Новый уровень жизни: СМИ рассказали о влиянии "Великого будівництва" на экономику

Крупнейший в мире самолет на водороде

В сентябре 2020 года американский стартап ZeroAvia испытал в реальном полете свой шестиместный самолет Piper M на водородных топливных элементах. Модель, которая пока является самым большим воздушным судном на водородных аккумуляторах в мире, успешно провела полетный 20-минутный цикл в Англии.

Названы ТОП-7 важных инфраструктурных проектов в мире 2020 года depositphotos.com

Компания планирует добиться коммерциализации водородно-электрической энергии для самолетов уже в 2023 году, осуществляя коммерческие полеты в 800 км в 20-местных судах. Это предусмотрено в рамках соглашения ZeroAvia с British Airways и британским правительством, направленной на достижение нулевых выбросов в авиационном и аэрокосмическом секторе к 2050 году.

Читай также: В Кабмине спрогнозировали сроки возобновления авиасообщения Украины с ЕС

Скоростные туннели под Лас-Вегасом от Boring Company

В мае 2020 компания Илона Маска Boring Company завершила прокладку второго скоростного тоннеля под Лас-Вегасом. На новой станции даже устроили световую вечеринку, чтобы отметить это событие. Маск назвал проект Vegas Loop и анонсировал расширением маршрута до Лос-Анджелеса.

Названы ТОП-7 важных инфраструктурных проектов в мире 2020 года depositphotos.com

16 декабря городской совет Лас-Вегаса дал проекту Маска по созданию общегородской транспортной системы на базе автомобилей Tesla “зеленый свет“. Официальное открытие “антизаторного“ туннеля запланировано на январь 2021 года. Согласно замыслу, обычная 15-минутная прогулка от начала конференц-центра Лас-Вегаса до его конечной точки должна сократиться до 1 минуты.

Читай также: Дороги "Большого строительства" будут бесплатные - Укравтодор

Успешный тест Hyperloop с пассажирами на борту

2020 год стал удачным для еще одного проекта Маска - вакуумного поезда для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния в капсулах Virgin Hyperloop. 8 ноября впервые в истории состоялся тестовый запуск капсулы XP-2 с пассажирами на борту на испытательном полигоне DevLoop длиной в 500 м - он оказался успешным.

Названы ТОП-7 важных инфраструктурных проектов в мире 2020 года depositphotos.com

Капсулу удалось разогнать до 167 км/ч, в будущем разработчик рассчитывает на скорость 966 км/ч. Когда капсула “выйдет в серию“, ее пассажировместимость составит 28 человек. Летом Министерство транспорта США обнародовало отчет, в котором указано, что Hyperloop можно безопасно интегрировать в существующую транспортную систему “путем повторного использования, модификации и интеграции существующих стандартов других видов транспорта и нетранспортных секторов“.

Читай также: В 2021 году Украина продаст 4 тюрьмы и построит новые СИЗО, – Малюська

Самый длинный в мире автомобильно-железнодорожный мост через морской пролив

26 декабря в Китае сдали в эксплуатацию железнодорожно-автомобильный мост через морской пролив. Его длина - 16,3 км. Это самый длинный двойной мост через морской пролив в мире. Конструкция устроена так, что над железнодорожными путями проходит автомобильная дорога.

Названы ТОП-7 важных инфраструктурных проектов в мире 2020 года Скриншот

Верхний ярус скоростной автотрассы с шестью полосами в обоих направлениях в тестовом режиме открылся еще в октябре 2020 года. Мост соединит административный центр провинции Фуцзянь и остров Пинтан. Он должен сократить время на поездку между двумя пунктами с двух часов до 30 минут.

Читай также: Весь общественный транспорт Украины станет электрическим до 2030 года

Напомним, в конце ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Турцию провел круглый стол с представителями турецких топ-компаний с общим портфелем инвестиций $5 млрд.