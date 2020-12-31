В ФГИ сообщили стартовую цену Объединенной горно-химической компании
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует на первые аукционы большой приватизации в 2021 году в конце первого-начале второго квартала выставить ЧАО “Объединенная горно-химическая компания“ со стартовой ценой от 3 до 5 млрд грн. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил руководитель Фонда Дмитрий Сенниченко.
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“Очень важно понимать, что стартовать следует с цены немного ниже (не с низкой, а чуть ниже) рыночной для того, чтобы было больше участников. Стартовая цена будет варьироваться между 3 и 5 млрд грн. Но окончательно она еще не определена“, - сказал он.
Сенниченко уточнил, что ФГИ уже выносит условия конкурса по продаже ОГХК на утверждение Кабинета министров.
Он также подчеркнул, что Фонд внимательно следит за управлением компанией и, несмотря на смену директоров, ему удалось в этом году добиться увеличения чистой прибыли предприятия примерно до 700 млн грн со 100 млн грн в прошлом году.
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Напомним, 29 декабря состоялся аукцион по приватизации отдельного имущества Борокского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП “Укрспирт“, по результатам которого в бюджет должны поступить более 55 млн грн.
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