Фонд госимущества начинает первый этап "большой приватизации".

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует на первые аукционы большой приватизации в 2021 году в конце первого-начале второго квартала выставить ЧАО “Объединенная горно-химическая компания“ со стартовой ценой от 3 до 5 млрд грн. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил руководитель Фонда Дмитрий Сенниченко.

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“Очень важно понимать, что стартовать следует с цены немного ниже (не с низкой, а чуть ниже) рыночной для того, чтобы было больше участников. Стартовая цена будет варьироваться между 3 и 5 млрд грн. Но окончательно она еще не определена“, - сказал он.

В ФГИ сообщили стартовую цену Объединенной горно-химической компании umcc.com.ua

Сенниченко уточнил, что ФГИ уже выносит условия конкурса по продаже ОГХК на утверждение Кабинета министров.

В ФГИ сообщили стартовую цену Объединенной горно-химической компании umcc.com.ua

Он также подчеркнул, что Фонд внимательно следит за управлением компанией и, несмотря на смену директоров, ему удалось в этом году добиться увеличения чистой прибыли предприятия примерно до 700 млн грн со 100 млн грн в прошлом году.

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Напомним, 29 декабря состоялся аукцион по приватизации отдельного имущества Борокского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП “Укрспирт“, по результатам которого в бюджет должны поступить более 55 млн грн.