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В Госкомтелерадио сказали, когда прекратится ввоз в Украину российских книг

Комментариев: 2
За все время функционирования разрешительной системы легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания.
В Госкомтелерадио сказали, когда прекратится ввоз в Украину российских книг
В Госкомтелерадио сказали, когда прекратится ввоз в Украину российских книг
depositphotos.com

Полное прекращение ввоза на территорию Украины российских книг возможно только после принятия соответствующего закона. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Отмечается, что на данный момент выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из России происходит в соответствии с законом, который был принят Верховной Радой в конце 2016 года.

В частности, данным законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также содержащим пропаганду в пользу государства-агрессора.

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"За все время действия этого закона, а, соответственно, функционирования разрешительной системы, легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания. Несмотря на судебные иски и угрозы", - сообщили в Госкомтелерадио.

Напомним, в конце 2020 года в Украину из РФ запретили ввозить шесть книг российского издательства. Отказ на ввоз связан с пропагандой страны-агрессора. Также в изданиях заметили пропаганду тоталитарного режима и его символики.

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Теги: книги, антиукраинская пропаганда, литература, Госкомтелерадио
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Комментариев (2)
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БЕЗУМЕЦ+    04.01.2021, 21:00
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БЕЗУМЕЦ+
На .уй с пляжа
nelci    04.01.2021, 19:54
Оценка:  -23
nelci
Слов много, а по сути идет речь о запрете 6 книг или любых, напечатанных на русском языке, не понятно.
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