За все время функционирования разрешительной системы легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания.

В Госкомтелерадио сказали, когда прекратится ввоз в Украину российских книг depositphotos.com

Полное прекращение ввоза на территорию Украины российских книг возможно только после принятия соответствующего закона. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Отмечается, что на данный момент выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из России происходит в соответствии с законом, который был принят Верховной Радой в конце 2016 года.

В частности, данным законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также содержащим пропаганду в пользу государства-агрессора.

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"За все время действия этого закона, а, соответственно, функционирования разрешительной системы, легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания. Несмотря на судебные иски и угрозы", - сообщили в Госкомтелерадио.

Напомним, в конце 2020 года в Украину из РФ запретили ввозить шесть книг российского издательства. Отказ на ввоз связан с пропагандой страны-агрессора. Также в изданиях заметили пропаганду тоталитарного режима и его символики.