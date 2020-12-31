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Цены на нефть на 05.01.2021: "черное золото" несущественно дешевеет

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Топливо падает в цене в ожидании новых локдаунов.
Цены на нефть на 05.01.2021: "черное золото" несущественно дешевеет
Цены на нефть на 05.01.2021: "черное золото" несущественно дешевеет
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в первый рабочий день 2021 года незначительно падают. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:44 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,23% - до 50,97 доллара за баррель. В то же время цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,15% - до 47,55 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, повторное введение локдаунов в мире для защиты от мутации коронавируса будет представлять собой самый существенный риск в краткосрочной перспективе для возвращения к нормальной ситуации, при которой наблюдается спрос на нефть.

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Кроме того, участники рынка ждут продолжения встречи министров ОПЕК+, запланированной на сегодня. Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения - сохранить добычу на январском уровне либо увеличить добычу в феврале на 500 тыс баррелей в сутки. Второе предложение поддерживают только Россия и Казахстан.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января 2021 года.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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