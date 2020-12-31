Опубликован график выплат Украины основному внешнему кредитору до конца года.

Кредиты МВФ: Сколько и когда Украина заплатит Фонду в 2021 году depositphotos.com

Украина в течение 2021 года вернет Международному валютному фонду $1 161,8 млн в специальных правах заимствования (SDR). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные МВФ.

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Согласно графику МВФ, первый крупный платеж запланирован на 4 февраля - 98,5 млн SDR - около $142,7 млн. Следующий платеж будет 12 марта - 295,5 млн SDR - $428 млн.

Кредиты МВФ: Сколько и когда Украина заплатит Фонду в 2021 году imf.org

Кроме того, 4 августа Украина заплатит 98,5 млн SDR, а 11 сентября - 295,5 млн SDR.

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По данным МВФ, в течение 2020 года Украина должна была заплатить 1 024,3 млн SDR ($1 483,9 млн).

Напомним, 21 декабря Миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand-by.