В Нацбанке продолжают подводить финансовые итоги прошедшего года.

Сколько украинцы купили и продали инвалюты в 2020 году: Данные НБУ depositphotos.com

Население Украины в декабре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на $1 623,8 млн (в эквиваленте) и купило на $1 708,4 млн. Таким образом, в декабре второй месяц подряд наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила $84,6 млн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на.данные Национального банка Украины.

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Отмечается, что всего с начала 2020 года население продало банкам валюты на $15 950,6 млн и купило на $14 852,5 млн долларов, сальдо составило $1 098,1 млн долларов.

Сколько украинцы купили и продали инвалюты в 2020 году: Данные НБУ НБУ

При этом приведенные данные не учитывают безналичных операций населения по покупке и продаже валюты в банках.

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Напомним, по итогам 2020 года Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке на $1,038 млрд больше, чем продал, - $4,929 млрд против $3,891 млрд.