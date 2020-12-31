Курс валют на 06.01.2021: гривна отыгрывает позиции

Нацбанк установил официальный курс валют на 6 января.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 6 января на отметке в 28,40 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 3 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 34,84 грн. Это на 20 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 6 января:

100 долларов США - 2840 грн (-3 коп.)

100 евро - 3484 грн (-9 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

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Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.