Продажа земли иностранцам: В Кабмине рассказали, когда ждать референдума

Граждане других стран по-прежнему могут брать украинскую землю в долгосрочную аренду.

Вопрос продажи украинской земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решен на общенациональном референдуме. Голосование пройдет в течение ближайших трех лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко одному из польских изданий.

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"Сейчас земли сельскохозяйственного назначения доступны для покупки только для физических лиц, которые являются гражданами Украины. На референдуме, который состоится в течение трех лет, будет решен вопрос о покупке иностранцами земель сельскохозяйственного назначения", - сказал чиновник.

По словам Лещенко, в настоящее время иностранцы по-прежнему могут брать украинскую землю в долгосрочную аренду.

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Напомним, в конце марта 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов.