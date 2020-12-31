Цены на нефть на 06.01.2021: топливо активно дорожает

"Черное золото" растет в цене после решения Саудовской Аравии сократить добычу.

Мировые цены на нефть элитных марок в среду продолжили рост. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:46 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 0,65% - до 53,95 доллара за баррель. В то же время цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,3% - до 50,08 доллара за баррель.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что страна дополнительно снизит добычу "черного золота" в феврале и марте на 1 млн баррелей в сутки. В то же время Россия и Казахстан планируют увеличить добычу. В частности, страны ОПЕК+ в ходе встречи во вторник договорились о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта.

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Тем временем Американский институт нефти сообщил о снижении запасов топлива в США на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей.

Напомним, ранее страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января 2021 года.