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Всемирный банк дал прогноз по росту украинской экономики в 2021 году

Комментариев: 2
Ситуация с бюджетом будет осложняться пандемией и необходимостью защиты уязвимых слоев населения.
Всемирный банк дал прогноз по росту украинской экономики в 2021 году
Всемирный банк дал прогноз по росту украинской экономики в 2021 году
worldbank.org

Экономика Украины вырастет на 3% в 2021 году. Об этом говорится в январском обзоре Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", сообщает УНН.

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"В 2021 году ожидается умеренное восстановление экономики Украины. ... Особенно важно удвоить усилия по устранению существующих структурных недостатков украинской экономики. По-прежнему ситуация с бюджетом будет серьезно осложняться пандемией и необходимостью предоставления защиты наиболее уязвимым слоям населения", - говорится в обзоре.

Отмечается, что увеличение дефицита бюджета, значительные обязательства по обслуживанию государственного долга и высокий уровень неопределенности будут сдерживать "такие необходимые частные инвестиции".

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"Особенно важным будет содействие притоку капитала и рабочей силы наиболее производительных секторов экономики путем укрепления верховенства права, ускорения процесса урегулирования проблемных кредитов, уменьшения регуляторных барьеров и укрепления управления государственными банками", - отмечают во Всемирном банке.

Напомним, Всемирный банк намерен перечислить Украине $300 млн. Средства выделят в рамках кредита на программу противодействия COVID-19.

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Теги: Всемирный банк, макропрогноз, экономика Украины, ВВП
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.01.2021, 11:12
Оценка:  0
гость
3% рост? Серьезно? Лагард дала прогноз, что развитые страны до таких темпов не дотянут, а тут вдруг флагман мировой экономики. Сколько получает тот, кто этот прогноз дал, я за вдвое меньше готов такие прогнозы клепать
гость  (аноним)  06.01.2021, 11:04
Оценка:  0
гость
Нет никакой веры в эти прогнозы. Все понимают что страну насаживают на кукан, даже ракушки это понимают.
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