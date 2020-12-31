Ситуация с бюджетом будет осложняться пандемией и необходимостью защиты уязвимых слоев населения.

Всемирный банк дал прогноз по росту украинской экономики в 2021 году worldbank.org

Экономика Украины вырастет на 3% в 2021 году. Об этом говорится в январском обзоре Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", сообщает УНН.

Читай также: Всемирный банк даст Украине на COVID: Сколько и когда ждать

"В 2021 году ожидается умеренное восстановление экономики Украины. ... Особенно важно удвоить усилия по устранению существующих структурных недостатков украинской экономики. По-прежнему ситуация с бюджетом будет серьезно осложняться пандемией и необходимостью предоставления защиты наиболее уязвимым слоям населения", - говорится в обзоре.

Отмечается, что увеличение дефицита бюджета, значительные обязательства по обслуживанию государственного долга и высокий уровень неопределенности будут сдерживать "такие необходимые частные инвестиции".

Читай также: Всемирный банк назначил нового директора по Украине

"Особенно важным будет содействие притоку капитала и рабочей силы наиболее производительных секторов экономики путем укрепления верховенства права, ускорения процесса урегулирования проблемных кредитов, уменьшения регуляторных барьеров и укрепления управления государственными банками", - отмечают во Всемирном банке.

Напомним, Всемирный банк намерен перечислить Украине $300 млн. Средства выделят в рамках кредита на программу противодействия COVID-19.