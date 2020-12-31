Разработка сайтов и сервисов в Украине освобождена от уплаты НДС: Детали

В Минфине дали разъяснение для избежания споров между налогоплательщиками и контролирующими органами.

Разработка сайтов и сервисов в Украине освобождена от уплаты НДС depositphotos.com

Разработка интернет-сайтов и онлайн-сервисов в Украине освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость. Об этом говорится в разъяснении, размещенном на сайте Министерства финансов.

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“Операции по поставке результатов компьютерного программирования в виде интернет-сайтов и/или онлайн-сервисов и доступа к ним в случае передачи заказчику имущественных прав интеллектуальной собственности на такие объекты будут освобождаться от налогообложения НДС“, - говорится в сообщении Минфина.

При этом в ведомстве отмечают, что операции по поставке систем и/или оборудования, составляющей которого является программная продукция без выделения отдельной ее стоимости, облагаются НДС в общеустановленном порядке.

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Напомним, накануне стало известно, что Министерство культуры и информационной политики перестало формировать перечень сайтов, к которым предлагает запретить доступ в Украине. При этом ведомство "ведет деятельность по информационной безопасности и сотрудничает с СНБО относительно сайтов, которые составляют угрозу безопасности Украины".