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Закончить Северный поток-2 будет тяжело даже в случае сертификации - СМИ

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Норвежская компания DNV GL останавливает все меры по проверке газопровода.
Закончить Северный поток-2 будет тяжело даже в случае сертификации - СМИ
Закончить Северный поток-2 будет тяжело даже в случае сертификации - СМИ
depositphotos.com

Отказ норвежской компании DNV GL работать с российским проектом Северный поток-2 из-за санкций США в любом случае затянет на долго строительство газопровода. Об этом в интервью одному из заявили в самой компании, сообщает УНИАН.

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"DNV GL останавливает все меры по проверке трубопровода Северный поток-2, в соответствии с санкциями и пока эти санкции действуют", - сообщили в компании.

Мы выполняем план по прекращению нашей верификационной поддержки проекта. В нынешней ситуации DNV GL не может выдать сертификат о завершении трубопровода.

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Представитель компании также отметил, что DNV GL работала с Северным потоком-2 в течение пяти лет вплоть до появления санкций США. Поэтому если даже другая компания захочет взять на себя эту работу, ей понадобится достаточно много времени.

Напомним, на днях норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась выдавать лист сертификации газопроводу Северный поток-2, необходимый для того, чтобы начать работы.

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Теги: Северный поток-2, газопровод, Газпром, сертификация
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