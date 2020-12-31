Цены на сырую нефть в 2020 году в среднем составляли 41 доллар за баррель - на 34% меньше, чем в 2019-м.

Цены на нефть: Всемирный банк дал прогноз на ближайшие два года depositphotos.com

Мировые цены на нефть в 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель и вырастут до 50 долларов за баррель в 2022 году. Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" за январь 2021 года, сообщает РБК-Украина.

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Отмечается, что в результате мер борьбы с пандемией спрос на нефть в 2020 году упал на 9%, что стало самым высоким годовым зарегистрированным спадом. Это было частично компенсировано рекордным сокращением добычи странами ОПЕК+.

По оценкам Всемирного банка, цены на сырую нефть в 2020 году в среднем составляли 41 доллар за баррель - на 34% меньше, чем в 2019 году.

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В докладе также отмечается, что цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 4% в 2020 году, в основном за счет дефицита предложения и более высокого, чем ожидалось, спроса на пищевые масла и продукты питания. При этом цены на сельскохозяйственную продукцию прогнозируются на текущем уровне с дальнейшим небольшим ростом в 2021 году.

Напомним, в середине декабря АО “Укртранснафта“ и белорусская BNK UK Ltd продлили контракт на транзит нефти на 2021 год.