Концессионные автодороги: Кому разрешат бесплатный проезд

В Мининфраструктуры говорят о защите инвесторов в случае чрезвычайных ситуаций.

Кабинет министров Украины утвердил порядок бесплатного проезда автомобильными дорогами, построенными на условиях концессии, и размер возмещения концессионеру. Об этом сообщил Владислав Криклий.

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По его словам, этот документ определяет, в каких случаях проезд по автодорогам может быть бесплатным.

“Это позволит защитить наших инвесторов в случае чрезвычайных ситуаций и будет способствовать улучшению условий для реализации подобных инвестпроектов“, - сказал чиновник.

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Согласно утвержденному порядку, осуществлять бесплатный проезд концессионным дорогам разрешается:

транспортным средствам, принадлежащим физическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, юридическим лицам всех форм собственности и используются ими в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии в течение периода их действия на основании обращения указанных лиц к концессионеру;

транспортным средствам, используемым органами государственной власти, подразделениями Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи на условиях, определенных концессионером в соответствии с концессионным договором;

дополнительным категориям транспортных средств в соответствии с концессионным договором. Кроме того, порядок предусматривает возмещение концессионеру за период бесплатного проезда во время стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии или эпизоотии.

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Напомним, 23 декабря 2020 года Кабмин утвердил максимальный размер платы за разовый проезд автомобильными дорогами общего пользования, построенными на условиях концессии.