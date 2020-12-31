По мнению экспертов ВБ, "восстановление, по всей вероятности, будет вялым".

Во Всемирном банке назвали условие для роста мировой экономики в 2021 году flickr.com

В 2021 году ожидается рост мировой экономики на 4% при условии, что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего предстоящего года. При этом восстановление, по всей вероятности, будет вялым. Об этом говорится в докладе Всемирного банка “Перспективы мировой экономики“ за январь 2021 года, сообщает РБК-Украина.

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Отмечается, что хотя мировая экономика, пережившая в 2020 году спад до 4,3%, сегодня вновь растет, пандемия нанесла тяжелый ущерб. Так, увеличивается число жертв и заболевших, миллионы людей ввергнуты в бедность, а впереди, возможно, продолжительный период низких показателей экономической активности и доходов.

Во Всемирном банке назвали условие для роста мировой экономики в 2021 году worldbank.org

“В то время как мировая экономика, похоже, вступила в период вялого восстановления, перед директивными органами встают задачи внушительного масштаба - в области здравоохранения, управления задолженностью, бюджетной политики, денежно-кредитнoй политики центральных банков и структурных реформ“, - считают во Всемирном банке.

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Согласно оценкам экспертов ВБ, наблюдавшееся в 2020 году сокращение глобальной экономической активности оказалось чуть менее значительным, чем прогнозировалось ранее, в основном за счет меньшего спадa экономики в развитых странах и более активного восстановления в Китае.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка экономика Украины вырастет на 3% в 2021 году.