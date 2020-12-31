Местные бюджеты-2021: Названы самые дисциплинированные регионы

В Украине утверждено более 80% местных смет.

В декабре 2020 года большинство местных общин в Украине завершили процесс планирования бюджетов принятием решения соответствующего местного совета о бюджете на 2021 год. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Отмечается, что в соответствии со статьей 77 Бюджетного кодекса Украины, местные бюджеты утверждаются до 25 декабря года, предшествующего плановому. В то же время по состоянию на 6 января 2021 года в Минфине имеется информация по утверждению 1298 бюджетов, что составляет 81% от их общего количества (1597). В частности, утверждены:

22 областные бюджеты и бюджет города Киева (не утверждены бюджеты Волынской и Черниговской областей);

92 районные бюджеты (не утверждены - 27);

1172 бюджеты территориальных общин (не утверждены - 266).

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Без нарушения требований Бюджетного кодекса Украины принято 952 местные бюджеты (до 25 декабря 2020 года).

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“С целью полноценного функционирования учреждений бюджетной сферы, непрерывного предоставления ими услуг потребителям и т.д. органам местного самоуправления необходимо принять меры по ускорению процесса утверждения местных бюджетов и представления информации об их утверждении в Минфин“, - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада на заседании во вторник, 15 декабря, 289 голосами принял государственный бюджет Украины на 2021 год.