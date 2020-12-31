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Курс валют на 11.01.2021: гривна вновь укрепляется к доллару

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Нацбанк установил официальный курс валют на 11 января.
Нацбанк установил официальный курс валют на 11 января
Нацбанк установил официальный курс валют на 11 января
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 11 января на отметке в 28,28 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 12 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 34,90 грн. Это на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 11 января:

  • 100 долларов США - 2828 грн (-12 коп.)
  • 100 евро - 3490 грн (+6 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 11.01.2021: гривна вновь укрепляется к доллару
Курс валют на 11.01.2021: гривна вновь укрепляется к доллару
НБУ

Курс валют на 11.01.2021: гривна вновь укрепляется к доллару
Курс валют на 11.01.2021: гривна вновь укрепляется к доллару
НБУ

Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.

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Теги: курс валют, НБУ, евро, доллар, гривна
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