Курс валют на 11.01.2021: гривна вновь укрепляется к доллару

Нацбанк установил официальный курс валют на 11 января.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 11 января на отметке в 28,28 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 12 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 34,90 грн. Это на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 11 января:

100 долларов США - 2828 грн (-12 коп.)

100 евро - 3490 грн (+6 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

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Напомним, что в утвержденном Верховной Радой проекте госбюджета на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.