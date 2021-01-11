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Цены на нефть на 11.01.2021: топливо коррекционно дешевеет

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"Черное золото" теряет в цене после роста на 8% по итогам предыдущей недели.
Цены на нефть на 11.01.2021: топливо коррекционно дешевеет
Цены на нефть на 11.01.2021: топливо коррекционно дешевеет
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в понедельник снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:34 по Киеву мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 1,13% - до 55,36 доллара за баррель. В то же время цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,8% - до 51,82 доллара за баррель.

По итогам предыдущей недели топливо подорожало в среднем на 8%, при этом цена Brent впервые с февраля 2020 года поднялась выше 55 долларов. На этом фоне новую неделю инвесторы начали с фиксации прибыли.

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При этом давление на рынок оказывают возобновившиеся опасения за спрос на “черное золото“ в связи с ограничениями на передвижения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, после нового всплеска COVID-19.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка мировые цены на нефть в 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, при этом в 2022 году “черное золото подорожает до 50 долларов за баррель.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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